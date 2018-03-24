Другие материалы
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Город (Москва и область)
24.03.2018, 15:49
Болельщики матча Россия — Бразилия смогли уехать домой за 44 минуты
24 марта. Mossovetinfo.ru – Болельщики товарищеского футбольного матча Россия — Бразилия в «Лужники» смогли уехать домой за 44 минуты. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства...
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Город (Москва и область)
24.03.2018, 14:56
Новый участок желтой ветки московского метро запустят летом
24 марта. Mossovetinfo.ru – Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» планируется запустить в начале лета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хусну...
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Город (Москва и область)
24.03.2018, 08:46
По 30 марта включительно закрыты 3 станции Таганско-Краснопресненской линии
24 марта. Mossovetinfo.ru - С 24 по 30 марта включительно закрыты 3 станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект», сообщает пресс-служба ГУП «...