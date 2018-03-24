24 марта. Mossovetinfo.ru – Болельщики товарищеского футбольного матча Россия — Бразилия в «Лужники» смогли уехать домой за 44 минуты. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Зрители активно пользовались метро, Московским центральным кольцом, наземным транспортом и бесплатными автобусами.



Матч Россия – Бразилия завершилась со счетом 3:0 в пользу в гостей.