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Город (Москва и область)     10.04.2020 13:38

Больницы Москвы и скорая помощь работают на пределе - Ракова

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Теги:  коронавирус  Анастасия Ракова 

10 апреля, Mossovetinfo.ru – В Москве резко увеличилось количество госпитализаций больных с корнавирусом, столичные больницы и скорая помощь работают на пределе, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что в последнюю неделю резко выросло число больных, у которых заболевание коронавирусной инфекцией проходит в тяжелой форме. Количество больных с пневмонией за неделю выросло с 2,6 до 5,5 тысячи человек.

«Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», - сообщила вице-мэр.

Всего в Москве на 10 апреля выявлено 7822 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил.


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Теги: 
коронавирус  Анастасия Ракова 

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