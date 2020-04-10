10 апреля, Mossovetinfo.ru – В Москве резко увеличилось количество госпитализаций больных с корнавирусом, столичные больницы и скорая помощь работают на пределе, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Ракова отметила, что в последнюю неделю резко выросло число больных, у которых заболевание коронавирусной инфекцией проходит в тяжелой форме. Количество больных с пневмонией за неделю выросло с 2,6 до 5,5 тысячи человек.
«Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», - сообщила вице-мэр.
Всего в Москве на 10 апреля выявлено 7822 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил.
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