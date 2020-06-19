19 июня. Mossovetinfo.ru – За время режима самоизоляции на Садовом кольце закрылись 64 заведения, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса 2ГИС.



Сообщается, что прекратили существование 33 заведения общепита и 22 непродуктовых магазина. В тоже время, открылись 16 новых точек.

В общей сложности на основных торговых улицах Москвы закрылись за время самоизоляции 112 магазинов, ресторанов и кафе. Открылись 39 новых заведений. Общее количество ресторанов и магазинов на 18 основных торговых улицах столицы сократилось на 3%.



В общей сложности 2ГИС проанализировал данные по 2,5 тысячи заведений в центре Москвы



Закрытыми считаются заведения, которые удалены из справочника 2ГИС. Заявку о закрытии может направить сама компания через личный кабинет. Кроме того, заведение может быть удалено из справочника, если пользователи сообщают о его закрытии, либо если факт закрытия будет выявлен при актуализации данных call-центром.