24 января. Mossovetinfo.ru – Наибольшее количество заявок на приобретение дополнительных квадратных метров в рамках программы реновации жилья подали жители Западного административного округа, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
Сообщается, что от жителей ЗАО поступило 134 заявления на покупку дополнительных площадей при переселении в рамках программы реновации. На втором месте жители Северного административного округа – 116 заявлений. На третьем – жители Юго-Западного административного округа, подавшие 102 заявки.
Далее в порядке убывания следуют СВАО, ВАО, ЮАО и ЮВАО. Меньше всего заявок поступило от жителей ЦАО – 7.
По правилам программы реновации граждане, получающие жилье в рамках программы, во время переезда, а также в течение двух лет после оформления нового жилья, могут докупить дополнительные площади с 10-типроцентной скидкой. При этом, покупаемая дополнительная площадь не должна превышать 100 квадратных метров.
11:51 Город (Москва и область) Радиоактивный грунт из района строительства ЮВХ вывезут за город, территорию рекультивируют - Собянин
11:07 Город (Москва и область) Больше всего заявок по покупке площадей по реновации подали жители ЗАО
10:26 Город (Москва и область) Проезд на электричках в Подмосковье подорожает с 1 февраля
10:17 Власть Путин назначил Мединского и Орешкина своими советниками, а Козака - замруководителя АП
09:59 В России Власти продолжают рассматривать варианты получении всей добровольно накопленной пенсии
12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию
11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора
21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы
20:06 Другое Марат Хуснуллин. Биография
20:05 Власть Путин назначил Марата Хуснуллина вице-премьером РФ