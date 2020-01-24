24 января. Mossovetinfo.ru – Наибольшее количество заявок на приобретение дополнительных квадратных метров в рамках программы реновации жилья подали жители Западного административного округа, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.



Сообщается, что от жителей ЗАО поступило 134 заявления на покупку дополнительных площадей при переселении в рамках программы реновации. На втором месте жители Северного административного округа – 116 заявлений. На третьем – жители Юго-Западного административного округа, подавшие 102 заявки.



Далее в порядке убывания следуют СВАО, ВАО, ЮАО и ЮВАО. Меньше всего заявок поступило от жителей ЦАО – 7.



По правилам программы реновации граждане, получающие жилье в рамках программы, во время переезда, а также в течение двух лет после оформления нового жилья, могут докупить дополнительные площади с 10-типроцентной скидкой. При этом, покупаемая дополнительная площадь не должна превышать 100 квадратных метров.