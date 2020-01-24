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Город (Москва и область)     24.01.2020 11:07

Больше всего заявок по покупке площадей по реновации подали жители ЗАО

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Теги:  программа реновации жилья  покупка жилья  реновация жилья  программа реновации 

24 января. Mossovetinfo.ru – Наибольшее количество заявок на приобретение дополнительных квадратных метров в рамках программы реновации жилья подали жители Западного административного округа, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Сообщается, что от жителей ЗАО поступило 134 заявления на покупку дополнительных площадей при переселении в рамках программы реновации. На втором месте жители Северного административного округа – 116 заявлений. На третьем – жители Юго-Западного административного округа, подавшие 102 заявки.

Далее в порядке убывания следуют СВАО, ВАО, ЮАО и ЮВАО. Меньше всего заявок поступило от жителей ЦАО – 7.

По правилам программы реновации граждане, получающие жилье в рамках программы, во время переезда, а также в течение двух лет после оформления нового жилья, могут докупить дополнительные площади с 10-типроцентной скидкой. При этом, покупаемая дополнительная площадь не должна превышать 100 квадратных метров.


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Теги: 
программа реновации жилья  покупка жилья  реновация жилья  программа реновации 

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