30 марта. Mossovetinfo.ru – Большинство из 212 человек, заболевших коронавирусом в Москве в последние сутки, молодые люди, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.



Сообщается, что 102 заболевших – люди в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, заражение коронавирусом выявлено у 17 детей.



В возрасте от 40 до 65 лет 58 заболевших, в возрасте старше 65 лет – 35 заболевших.



Всего в Москве выявлено 1226 случаев заболевания коронавирусом. В Москве с 28 марта введены дополнительные меры борьбы с коронавирусом, а с 30 марта в столице ограничено передвижение по городу, для жителей введен режим домашней самоизоляции. Аналогичные меры введены также в Московской области.