16 декабря. Mossovetinfo.ru – Большой Москворецкий мост открыли в Москве после капитального ремонта.
Открывая мост мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что перед строителями стояла очень сложная задача: в кратчайшие сроки провести реконструкцию моста с учетом того, что мост является памятником культуры. Собянин отметил, что мост прослужил без ремонта более 80 лет и находился фактически в аварийном состоянии. По мнению мэра Москвы, со своей задачей рабочие справились на «отлично» и почти в два раза быстрее изначально запланированных сроков.
Ремонт моста, который начался осенью 2018 года, проходил в два этапа. Чтобы не останавливать движение, одна часть моста ремонтировалась, а по другой было организовано движение транспорта. В ходе ремонта рабочим пришлось фактически разобрать части моста, а потом собрать их заново.
По расчетам специалистов, благодаря ремонту срок службы Большого Москворецкого моста увеличился на 100 лет, а следующие капитальные работы на мосту потребуются не ранее, чем через 25 лет.
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