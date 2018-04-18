18 апреля. Mossovetinfo.ru – Большой пешеходный мост соорудили возле Политехнического музея. Об этом сообщается на портале мэра Москвы. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, которого цитирует портал Стройкомплекса.
Мост заменил тротуар рядом с Политехническим музеем со стороны Лубянского сквера. В настоящее время на мосту завершены бетонные работы.
Под ним и далее в направлении Лубянского сквера расположился амфитеатр для проведения лекций и фестивалей на открытом воздухе.
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