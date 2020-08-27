Большую Бронную будут перекрывать в течение четырех дней для замены асфальта

27 августа. Mossovetinfo.ru - Улица Большая Бронная будет перекрыта в дневное время в течение четырех дней. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Большую Бронную перекроют с 8:00 до 21:00 27, 28, 29 и 30 августа для замены асфальта.