13 сентября. Mossovetinfo.ru – Большая Дорогомиловская улица будет перекрыта для движения транспорта в субботу, 14 сентября, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Перекрытие необходимо для проведения комплексных работ по благоустройству в рамках программы «Развитие городской среды».



Большая Борогомиловская улица будет перекрыта на всем протяжении от Кутузовского проспекта до Бородинского моста с 00:00 14 сентября до 00:00 15 сентября.