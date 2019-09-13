13 сентября. Mossovetinfo.ru – Большая Дорогомиловская улица будет перекрыта для движения транспорта в субботу, 14 сентября, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Перекрытие необходимо для проведения комплексных работ по благоустройству в рамках программы «Развитие городской среды».
Большая Борогомиловская улица будет перекрыта на всем протяжении от Кутузовского проспекта до Бородинского моста с 00:00 14 сентября до 00:00 15 сентября.
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