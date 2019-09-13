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Город (Москва и область)     13.09.2019 14:15

Большую Дорогомиловскую улицу перекроют для движения транспорта 14 сентября

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Теги:  перекрытие движения  Большая Дорогомиловская 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Большая Дорогомиловская улица будет перекрыта для движения транспорта в субботу, 14 сентября, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Перекрытие необходимо для проведения комплексных работ по благоустройству в рамках программы «Развитие городской среды».

Большая Борогомиловская улица будет перекрыта на всем протяжении от Кутузовского проспекта до Бородинского моста с 00:00 14 сентября до 00:00 15 сентября.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  Большая Дорогомиловская 

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