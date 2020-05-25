25 мая. Mossovetinfo.ru – Бюджет Москвы из-за ситуации с коронавирусом недополучил уже 160 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Владимир Ефимов.



По словам Ефимова, относительно 2019 года бюджет за время ограничений, введенных из-за коронавируса, город потерял уже 7% доходов, в то время как по плану должен был получить на 8% больше, чем в прошлом году.



Заммэра также сообщил, что в целом, по имеющимся прогнозам, из-за пандемии коронавируса город недополучит порядка 600 миллиардов рублей.



«В целом коронакризис так или иначе затронул всех, и нам всем вместе придется бороться с его последствиями», - заявил Ефимов.



Ранее департамент финансов Москвы сообщил, что из-за пандемии коронавируса только за апрель Москва потеряла более 65 миллиардов рублей.