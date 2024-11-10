Бюджет Москвы на 2025-2027 годы принят Мосгордумой

13 ноября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Московской городской думы приняли бюджет столицы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. По итогам поименного голосования 42 депутата поддержали законопроект, 3 – воздержались.



В предстоящие три года доходная часть бюджета прогнозируется в объемах: 5,1 трлн рублей – в 2025 году, 5,4 трлн рублей – в 2026 году, 5,8 трлн рублей – в 2027 году. Доходы бюджета города в ближайшие три года прогнозируются с приростом на 6% ежегодно.



Запланированы расходы: на 2025 год в объеме 5,6 трлн рублей, на 2026 год - 5,8 трлн рублей, на 2027 год - 5,9 трлн рублей.



Приоритетные направления бюджетной политики — развитие экономики и промышленности, обеспечение надежной социальной защиты москвичей, повышение качества социальных услуг и продолжение реализации планов развития города.



В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, оказание качественных услуг жителям, совершенствование инфраструктуры здравоохранения, образования, спорта и культуры, реализацию проектов создания новых производств, а также на осуществление инвестиций в развитие и формирование комфортной городской среды.



Финансирование программы «Столичное здравоохранение» с учетом средств ОМС составит 1,1 трлн рублей.



В рамках Адресной инвестиционной программы с 2025 по 2027 год в Москве планируется построить и ввести в эксплуатацию около 940 городских объектов, в том числе школ, детсадов, поликлиник, больниц, станций метро, новых дорог, домов по программе реновации.