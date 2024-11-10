 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     13.11.2024 13:46

Бюджет Москвы на 2025-2027 годы принят Мосгордумой

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  бюджет  приоритеты  власть  эффективность 

13 ноября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Московской городской думы приняли бюджет столицы на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. По итогам поименного голосования 42 депутата поддержали законопроект, 3 – воздержались.

В предстоящие три года доходная часть бюджета прогнозируется в объемах: 5,1 трлн рублей – в 2025 году, 5,4 трлн рублей – в 2026 году, 5,8 трлн рублей – в 2027 году. Доходы бюджета города в ближайшие три года прогнозируются с приростом на 6% ежегодно.

Запланированы расходы: на 2025 год в объеме 5,6 трлн рублей, на 2026 год - 5,8 трлн рублей, на 2027 год - 5,9 трлн рублей.

Приоритетные направления бюджетной политики — развитие экономики и промышленности, обеспечение надежной социальной защиты москвичей, повышение качества социальных услуг и продолжение реализации планов развития города.

В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, оказание качественных услуг жителям, совершенствование инфраструктуры здравоохранения, образования, спорта и культуры, реализацию проектов создания новых производств, а также на осуществление инвестиций в развитие и формирование комфортной городской среды.

Финансирование программы «Столичное здравоохранение» с учетом средств ОМС составит 1,1 трлн рублей.

В рамках Адресной инвестиционной программы с 2025 по 2027 год в Москве планируется построить и ввести в эксплуатацию около 940 городских объектов, в том числе школ, детсадов, поликлиник, больниц, станций метро, новых дорог, домов по программе реновации.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  бюджет  приоритеты  власть  эффективность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:46 Город (Москва и область) Бюджет Москвы на 2025-2027 годы принят Мосгордумой

13:21 Власть Депутат Гусев просит МВД поддержать инициативу о тревожной кнопке в приложениях такси

12:25 Город (Москва и область) Мосгордума намерена разрешить правительству Москвы переводить ООПТ в территории под застройку

08:35 Происшествия ФСБ России пресечена операция ГУР МО Украины по угону вертолета ВКС России

07:46 Другое Израильский премьер-министр взял на себя ответственность за подрыв пейджеров бойцов «Хезболлах»

Актуальные материалы

14:06 В мире Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

13:04 Происшествия С 7 октября временно недоступны сайты ГАС «Правосудие»

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru