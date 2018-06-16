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Город (Москва и область)     16.06.2018 08:58

Часть Филевской линии метро закрыта на 2 дня для ремонта

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Теги:  Филевская линия  метро  Киевская  Кунцевская  автобусы 

16 июня. Mossovetinfo.ru - На 2 дня, до 5:30 18 июня 2018 г., закрыт участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская». 

Как ранее сообщало ИА «Моссовет», на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» организована работа бесплатных компенсационных автобусов. 

Интервал движения компенсационных автобусов не превышает двух минут.


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Карта места

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Теги: 
Филевская линия  метро  Киевская  Кунцевская  автобусы 

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