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Город (Москва и область)
28.04.2018, 10:02
Часть платформы станции метро «Багратионовская» открылась для поездок из центра
28 апреля. Mossovetinfo.ru – С 28 апреля после ремонта часть платформы станции метро «Багратионовская» по направлению движения поездов из центра . Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы....
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Город (Москва и область)
28.04.2018, 09:10
Железнодорожную станцию Карачарово построят в стиле хай-тек
28 апреля. Mossovetinfo.ru - Станцию Карачарово Горьковского направления Московской железной дороги построят в стиле хай-тек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы....
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Город (Москва и область)
28.04.2018, 08:17
Особый противопожарный режим вводится в Москве с 28 апреля
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Особый противопожарный режим вводится в Москве с 28 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Он пояснил, что это сделано для того, чтобы не ...