28 апреля. Mossovetinfo.ru – С 28 апреля после ремонта часть платформы станции метро «Багратионовская» по направлению движения поездов из центра . Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Посадка и высадка пассажиров производится из всех вагонов, кроме первого – в торцевой части платформы продолжается ремонт.



Режим работы платформы станции по направлению в центр останется прежним – посадка и высадка пассажиров производится из всех вагонов, кроме последнего.



В рамках второго этапа реконструкции Филевской линии метро с работы проводятся также на станциях «Кунцевская», «Филевский парк», «Кутузовская» и «Пионерская».