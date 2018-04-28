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Город (Москва и область)     28.04.2018 10:02

Часть платформы станции метро «Багратионовская» открылась для поездок из центра

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Теги:  Филевская линия  метро  метрополитен  станция Багратионовская 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – С 28 апреля после ремонта часть платформы станции метро «Багратионовская» по направлению движения поездов из центра . Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Посадка и высадка пассажиров производится из всех вагонов, кроме первого – в торцевой части платформы продолжается ремонт.

Режим работы платформы станции по направлению в центр останется прежним – посадка и высадка пассажиров производится из всех вагонов, кроме последнего.

В рамках второго этапа реконструкции Филевской линии метро с работы проводятся также на станциях «Кунцевская», «Филевский парк», «Кутузовская» и «Пионерская».


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Карта места

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Теги: 
Филевская линия  метро  метрополитен  станция Багратионовская 

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