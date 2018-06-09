9 июня. Mossovetinfo.ru – В семье восточносибирских рысей в Московском зоопарке родились четверо рысят, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Это уже второй помет рысят в зоопарке Москвы, годом ранее там родились две самки и один самец.
Пол новорожденных рысят пока неизвестен, сотрудники зоопарка пока не беспокоят семейство. Через несколько месяцев будет проведен ветеринарный осмотр и вакцинация новорожденных, тогда и будет установлен их пол. Планируется, что когда малыши подрастут, ни будут направлены в зоопарки России и Европы.
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