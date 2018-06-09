9 июня. Mossovetinfo.ru – В семье восточносибирских рысей в Московском зоопарке родились четверо рысят, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Это уже второй помет рысят в зоопарке Москвы, годом ранее там родились две самки и один самец.



Пол новорожденных рысят пока неизвестен, сотрудники зоопарка пока не беспокоят семейство. Через несколько месяцев будет проведен ветеринарный осмотр и вакцинация новорожденных, тогда и будет установлен их пол. Планируется, что когда малыши подрастут, ни будут направлены в зоопарки России и Европы.