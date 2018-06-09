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Город (Москва и область)     09.06.2018 10:55

Четверо детенышей восточносибирской рыси родились в Московском зоопарке

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Теги:  московский зоопарк  животные в городе 

9 июня. Mossovetinfo.ru – В семье восточносибирских рысей в Московском зоопарке родились четверо рысят, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Это уже второй помет рысят в зоопарке Москвы, годом ранее там родились две самки и один самец.

Пол новорожденных рысят пока неизвестен, сотрудники зоопарка пока не беспокоят семейство. Через несколько месяцев будет проведен ветеринарный осмотр и вакцинация новорожденных, тогда и будет установлен их пол. Планируется, что когда малыши подрастут, ни будут направлены в зоопарки России и Европы.


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Теги: 
московский зоопарк  животные в городе 

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