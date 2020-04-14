14 апреля. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года в рамках программы реновации жилья в Москве введено в эксплуатацию четыре дома, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.



Два дома были введены в строй в поселке Шишкин Лес в Троицком округе, еще по одному дому введено в эксплуатацию на юге и на западе Москвы, на улицах Судостроительная и Гжатская.



Общая площадь новых домов составляет почти 70 тысяч квадратных метров, суммарно в них расположено 702 квартиры.