24 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство четырех домов по программе реновации жилья начнется до конца года в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, строительство в СВАО в настоящее время уже идет строительство 14 домов по программе реновации, а 12 домов в рамках программы уже построено, в девять из них уже переехали жители.
Кроме того, в настоящее время идет проектирование еще шести домов по программе реновации, которые будут построены в СВАО, проектирование еще семи домов начнется до конца года.
Всего в СВАО в программу реновации попали 499 домов, для старта программы подобрано 52 площадки.
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