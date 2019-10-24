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Город (Москва и область)     24.10.2019 11:18

Четыре дома по реновации начнут строить на северо-востоке Москвы до конца года

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  СВАО  реновация жилья 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство четырех домов по программе реновации жилья начнется до конца года в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.

По словам Бочкарева, строительство в СВАО в настоящее время уже идет строительство 14 домов по программе реновации, а 12 домов в рамках программы уже построено, в девять из них уже переехали жители.

Кроме того, в настоящее время идет проектирование еще шести домов по программе реновации, которые будут построены в СВАО, проектирование еще семи домов начнется до конца года.

Всего в СВАО в программу реновации попали 499 домов, для старта программы подобрано 52 площадки.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  СВАО  реновация жилья 

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