18 февраля. Mossovetinfo.ru – До конца 2021 года в Мневниковской пойме построят четыре новых моста, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.



По словам Загрутдинова, два пешеходных и два автомобильных моста соединят Мневниковскую пойму с районом Фили-Давыдково. Кроме того, в пойме будет создана новая улично-дорожная сеть, связанная с южным участком Северо-Западной хорды.



Загрутдинов отметил, что проект включения Мневниковской поймы в городскую среду, станет примером комплексного и продуманного развития. Развитие данного района приведет к созданию еще одного зеленого кластера и улучшит транспортную и пешеходную доступность как самой поймы, так и соседних районов: Филевский парк и Крылатское. Кроме того, развитие района позволит создать 29 тысяч новых рабочих мест.