8 октября. Mossovetinfo.ru – В Юго-Западном административном округе Москвы появились четыре новых наземных пешеходных перехода, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Новые «зебры» появились в районе дома №42 по улице Поляны (переход к офису социальной службы), на улице Кадырова возле школ и жилых домов, на улице Адмирала Руднева (переход к парку) и на Большой Юшуньской улице.
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