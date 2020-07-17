17 июля. Mossovetinfo.ru – Четыре станции Сокольнической линии метрополитена закроются для пассажиров с 23:00 пятницы, 17 июля до утра понедельника, 19 июля, сообщает пресс-служба метрополитена.
Будут закрыты станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Поезда по Сокольнической линии будут ходить до станции «Саларьево».
Для пассажиров от станции Саларьево до станции «Коммунарка» будут запущены компенсационные автобусы КМ.
Подробнее о закрытии участка Сокольнической линии метро можно узнать здесь.
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