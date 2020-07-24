Другие материалы
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Город (Москва и область)
24.07.2020, 10:36
Четыре станции красной ветки метро закроют для пассажиров с вечера 24 июля до 28 июля
24 июля. Mossovetinfo.ru – Станции Сокольнической линии метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» закроют для пассажиров с 23:00 пятницы 24 июля до открытия метро во вторник, 28 ию...
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Город (Москва и область)
24.07.2020, 09:51
В Подмосковье объявили о новом этапе снятия ограничений
24 июля. Mossovetinfo.ru – Московская область переходит к новому этапу снятия ограничений. Постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, документ опубликован на сайте властей регио...
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Город (Москва и область)
24.07.2020, 08:50
На ВДНХ стартует третий сезон проекта «Музыка на крыше»
24 июля. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ стартует третий сезон проекта «Музыка на крыше», в рамках которого живые концерты проходят на крыше павильона «Рабочий и колхозница», сообщается на портале mos.ru...