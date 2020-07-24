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Город (Москва и область)     24.07.2020 10:36

Четыре станции красной ветки метро закроют для пассажиров с вечера 24 июля до 28 июля

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Теги:  метро  метрополитен  Сокольническая линия 

24 июля. Mossovetinfo.ru – Станции Сокольнической линии метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» закроют для пассажиров с 23:00 пятницы 24 июля до открытия метро во вторник, 28 июля, сообщается в официальном микроблоге метрополитена в Twitter.

Для проезда к закрытым станциям пассажиры могут пользоваться компенсационым автобусом КМ и наземным общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что до 20 августа 4 станции Сокольнической линии метро будут работать в особом режиме в связи с работами по обустройству современного бесстыкового пути. Подробнее об этом можно узнать здесь.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Сокольническая линия 

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