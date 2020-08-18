18 августа. Mossovetinfo.ru – Станции Сокольнической линии метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», которые были закрыты в связи с работами по укладке современного бесстыкового пути, возобновили работу раньше намеченного срока, сообщается в микроблоге московской подземки в Twitter.
Станции были закрыты для пассажиров с 14 августа, планировалось, что они вновь возобновят работу с 20 августа. Однако в результате все работы удалось завершить на два дня раньше срока, и с открытием метро во вторник, 18 августа, все четыре станции вновь открыты для пассажиров и работают в штатном режиме.
В связи с работами по укладке современного бесстыкового пути станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» с 14 июля работали в особом режиме. В будние дни станции закрывались для пассажиров в 23:00, а выходные дни и некоторые понедельники былыи полностью закрыты.
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