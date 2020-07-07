7 июля. Mossovetinfo.ru – Станции метро «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка», которые были закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля, возобновили работу в обычном режиме, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter.
Станции были закрыты для ввода в эксплуатацию оборотного тупика за станцией «Саларьево» и его интеграции с действующей инфраструктурой метро. На время их закрытия для пассажиров был запущен компенсационный автобусный маршрут, для движения которого была изменена схема движения транспорта на юго-западе Москвы и в ТиНАО.
Все временные ограничения, которые были введены для обеспечения приоритета наземного общественного транспорта отменены.
08:36 В России Стали известны самые высокооплачиваемые работы на «удаленке» в России
08:12 Город (Москва и область) Четыре станции Сокольнической линии метро возобновили работу
23:01 Город (Москва и область) В «Крокусе» и «Патриоте» Подмосковья разбирают антикоронавирусные госпитали
19:28 Происшествия Расследования уголовного дела в отношении Ефремова завершено
18:54 Общество Школьника с ОВЗ заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения
22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти
22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн