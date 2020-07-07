7 июля. Mossovetinfo.ru – Станции метро «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка», которые были закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля, возобновили работу в обычном режиме, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter.



Станции были закрыты для ввода в эксплуатацию оборотного тупика за станцией «Саларьево» и его интеграции с действующей инфраструктурой метро. На время их закрытия для пассажиров был запущен компенсационный автобусный маршрут, для движения которого была изменена схема движения транспорта на юго-западе Москвы и в ТиНАО.



Все временные ограничения, которые были введены для обеспечения приоритета наземного общественного транспорта отменены.