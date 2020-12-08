8 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении названий четырем строящимся станциям Большой кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Станция, носившая рабочее название «Улица Новаторов» будет носить название «Новаторская». Станция, носившая рабочее название «Улица Народного ополчения», получила название «Карамышевская».
Также названия получили станции «Мневники» и «Терехово», расположенные на территории Мневниковской поймы.
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