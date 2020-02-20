20 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество Договоров долевого участия, которые были заключены в Москве в январе 2020 года, сопоставимо с количеством подобных договоров, заключенных в январе 2019 года, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.



Если в январе текущего года, в Москве было заключено 6 624 ДДУ, то годом ранее в январе было заключено 6 725 подобных договоров. По сравнению с январем прошлого года число заключенных ДДУ незначительно сократилось (- 1,5%), однако по сравнению с январем 2018 года, число ДДУ выросло на 3,5%.



При этом отмечается, что если на рынке нежилой недвижимости отмечен прирост числа ДДУ на 26% (1 674 договора в январе 2020 года, против 1 331 ДДУ годом ранее), то на рынке жилой недвижимости количество заключенных ДДУ за год сократилось на 8% - 4 950 ДДУ в январе 2020 года, против 5 394 годом ранее.



По сравнению с декабрем 2019 года в январе текущего года произошло традиционное сокращение количества подписанных ДДУ. В январе в жилом и нежилом секторе было оформлено на 29% меньше ДДУ, чем месяцем ранее.