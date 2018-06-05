Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     05.06.2018 13:08

Число договоров долевого участия в Москве выросло за год более чем на 30%

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Росреестр  ДДУ  дольщики  строительство 

5 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве отмечается заметный рост числа договоров долевого участия (ДДУ) на строительство жилых и нежилых объектов, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе московского управления Росреестра.

За первые 4 месяца 2018 года в Москве зарегистрировано 29 тысяч ДДУ, что на 32% больше, чем за тот же период 2017 года. По сравнению же с аналогичным периодом 2016 года, рост составил 61%.

Отмечается, что постоянно сокращается срок регистрации ДДУ. Если в 2013 году он составлял до 30 рабочих дней, то в 2017 году срок регистрации составлял уже 10 рабочих дней, а с 2018 года – 7 рабочих дней.

Также сообщается, что с октября 2017 года при регистрации ДДУ Росреестр проводит обязательную проверку уплаты застройщиком взносов в компенсационный фонд.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Росреестр  ДДУ  дольщики  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

14:19 Город (Москва и область) Весна в Москве стала одной из самых солнечных с начала века

13:33 Город (Москва и область) На востоке Москвы отреставрируют доходный дом начала XX века

13:08 Город (Москва и область) Число договоров долевого участия в Москве выросло за год более чем на 30%

12:09 Город (Москва и область) Пресс-центр ЧМ-2018 открылся в Москве

11:30 Город (Москва и область) Движение по Тверской улице перекроют с 10 по 13 июня

Актуальные материалы

07:54 Город (Москва и область) В связи с ЧМ-2018 изменены правила въезда автобусов в Москву

07:35 Общество В Москве пройдут бесплатные экскурсии ко Дню России

07:30 Город (Москва и область) Навигацию обновят на всех станциях МЦК и метро

08:12 Город (Москва и область) В Москве рассказали, где чаще всего нарушаются правила парковки

14:43 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве во время ЧМ-2018

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru