5 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве отмечается заметный рост числа договоров долевого участия (ДДУ) на строительство жилых и нежилых объектов, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе московского управления Росреестра.



За первые 4 месяца 2018 года в Москве зарегистрировано 29 тысяч ДДУ, что на 32% больше, чем за тот же период 2017 года. По сравнению же с аналогичным периодом 2016 года, рост составил 61%.



Отмечается, что постоянно сокращается срок регистрации ДДУ. Если в 2013 году он составлял до 30 рабочих дней, то в 2017 году срок регистрации составлял уже 10 рабочих дней, а с 2018 года – 7 рабочих дней.



Также сообщается, что с октября 2017 года при регистрации ДДУ Росреестр проводит обязательную проверку уплаты застройщиком взносов в компенсационный фонд.