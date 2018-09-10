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Город (Москва и область)     10.09.2018 21:40

Число электробусов на дорогах Москвы увеличилось до восьми

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Теги:  электробусы 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Число электробусов, которые работают в Москве, увеличилось до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорттанса.

Они курсируют на маршруте №73 «ВДНХ (южная)» - «6-й микрорайон Бибирева».

Электробусы начали курсировать в столице 1 сентября. Всего на данный момент закуплено 200 электробусов. Они будут выходить на московские маршруты постепенно.


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Карта места

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Теги: 
электробусы 

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