10 сентября. Mossovetinfo.ru – Число электробусов, которые работают в Москве, увеличилось до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорттанса.



Они курсируют на маршруте №73 «ВДНХ (южная)» - «6-й микрорайон Бибирева».



Электробусы начали курсировать в столице 1 сентября. Всего на данный момент закуплено 200 электробусов. Они будут выходить на московские маршруты постепенно.