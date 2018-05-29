29 мая. Mossovetinfo.ru – С начала 2018 года в Москве зафиксировано более 80 тысяч нарушений правил оплаты проезда в наземном транспорте, что почти на 10% меньше, чем было зафиксировано за такой же период прошлого года, сообщается на Едином транспортном портале столицы.



Ежедневно проверку правил оплаты проезда в наземном транспорте Москвы проводят порядка 250 контролеров. Усиленные проверки проводятся в часы пик, а также на тех маршрутах наземного транспорта, на которых введен безтурникетный проезд. Контролеры проверяют как проездные билеты, так и принадлежность социальных карт.



У выявленных нарушителей есть 60 дней, чтобы оплатить штраф. Неоплаченный штраф взыскивается принудительно судебными приставами. При этом сумма невыплаченного штрафа может быть увеличена вдвое, а сам нарушитель может быть подвергнут административному аресту на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам на срок до 50 часов.