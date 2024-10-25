Число самозанятых в Москве превысило 1,8 млн человек – Правительство Москвы

1 ноября — Mossovetinfo.ru — Число самозанятых в Москве превысило 1,8 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития города со ссылкой на заместителя мэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.



«В Москве работает 16% от всех самозанятых, зарегистрированных в России, что свидетельствует о создании в городе привлекательных условий для ведения микробизнеса. На 1 октября 2024 года их число достигло 1,82 млн человек.», – сказала заммэра Багреева.



Доход столичных самозанятых за все время действия этого налогового режима, который применяется в Москве с 1 января 2019 года, составил свыше 1,3 трлн руб., в том числе 366 млрд руб. они заработали за девять месяцев этого года. За девять месяцев 2024 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 10,4 миллиарда рублей – на 44 процента больше, чем за тот же период прошлого года.



Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство, репетиторство.