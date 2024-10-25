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Город (Москва и область)
01.11.2024, 09:31
Число самозанятых в Москве превысило 1,8 млн человек – Правительство Москвы
1 ноября — Mossovetinfo.ru — Число самозанятых в Москве превысило 1,8 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столи...
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Город (Москва и область)
31.10.2024, 12:55
Московское метро переведено на зимний режим работы
31 октября — Mossovetinfo.ru — В Московском метрополитене провели работы по подготовке к холодам, — в вестибюлях ста...
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Город (Москва и область)
25.10.2024, 10:10
Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче
25 октября — Mossovetinfo.ru — Российская столица не испытывает недостатка в инвесторах, при этом предпочтение отда...