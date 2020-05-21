21 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 913 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Общее количество случаев заражения в Москве достигло 155 335 человек. Вылечились от коронавируса 40 682 человека, скончались 1794 человека.



В России зафиксировано 317 554 случая заражения.