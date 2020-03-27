27 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве число вылечившихся от коронавирусной инфекции достигло 18 человек, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
За последние сутки выздоровели еще три пациента: двое были выписаны из инфекционной клинической больницы № 2 и еще один из центра в Коммунарке.
Выписанные пациенты останутся под наблюдением, при выписке они получили соответствующие рекомендации.
Всего в Москве зафиксировано 546 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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