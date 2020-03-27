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Город (Москва и область)     27.03.2020 09:15

Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 18

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Теги:  коронавирус  статистика 

27 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве число вылечившихся от коронавирусной инфекции достигло 18 человек, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

За последние сутки выздоровели еще три пациента: двое были выписаны из инфекционной клинической больницы № 2 и еще один из центра в Коммунарке.

Выписанные пациенты останутся под наблюдением, при выписке они получили соответствующие рекомендации.

Всего в Москве зафиксировано 546 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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