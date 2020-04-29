29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки подтверждено 2 220 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице выявлено 50 634 случаев заболевания. Вылечились 4610 человек, умерли 546 человек.



В России зафиксировано 99 399 случаев заражения.