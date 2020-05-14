14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 4 712 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в столице подтверждено 130 716 случаев заболевания. Вылечились 23 327 человек. Умерло 1290 человек.
В России зафиксировано 252 245 случаев заражения коронавирусом.
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