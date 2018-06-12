12 июня. Mossovetinfo.ru – Болельщики в Москве в дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 года смогут бесплатно воспользоваться восемью специальными маршрутами и 45 регулярными маршрутами наземного общественного транспорта.
Специальные маршруты автобусов к ЧМ-2018:
— S1 «Метро “Парк культуры”» — «Стадион “Лужников”»;
— S2 «Улица Академика Зелинского» — «Улица Косыгина» (от улицы Косыгина болельщики смогут дойти пешком до стадиона «Лужников»);
— S3 «Метро “Аэропорт”» — «Метро “Сокол”» — «Стадион “Спартак”»;
— S4 «Аэропорт Шереметьево» — «Стадион “Спартак”»;
— S5 «Аэропорт Шереметьево» — «Метро “Ховрино”»;
— S6 «Аэропорт Внуково» — «Метро “Саларьево”»;
— S7 «Аэропорт Домодедово» — «Метро “Домодедовская”»;
— S8 «Метро “Киевская”» — «Улица Косыгина».
Расписание автобусов S можно будет уточнить на едином транспортном портале во время проведения чемпионата.
Регулярные маршруты:
Стадион «Лужников»:
— № 15 «ВДНХ (южная)» — «Новодевичий монастырь»;
— № 64 «Стадион “Лужников”» — «Песчаная улица»;
— № 216 «Стадион “Лужников”» — «Метро “Краснопресненская”»;
— № 255 «Стадион “Лужников”» — «Метро “Таганская”»;
— А «Стадион “Лужников”» — «Метро “Комсомольская”»;
— М3 «Стадион “Лужников”» — «Метро “Семеновская”»;
— С12 «Стадион “Лужников”» — «Улица Новый Арбат»;
— троллейбус № 28 «Метро “Парк культуры”» — «Ленинский проспект».
Стадион «Спартак»:
— № 248 «Метро “Тушинская”» — «Метро “Волоколамская”»;
— № 266 «4-й микрорайон Митина» — «Метро “Тушинская”»;
— № 631 «Метро “Тушинская”» — «3-й микрорайон Строгина»;
— № 904 «4-й микрорайон Митина» — «Метро “Китай-город”»;
— № 904к «4-й микрорайон Митина» — «Тверская Застава»;
— № 640 «Метро “Тушинская”» — «Метро “Щукинская”»;
— троллейбус № 70 «Братцево» — «Белорусский вокзал»;
— трамвай № 6 «Братцево» — «Метро “Сокол”».
Фестиваль болельщиков (Воробьевы горы):
— № 1 «МГУ» — «Севастопольский проспект»;
— № 57 «Метро “Каховская”» — «Озерная улица»;
— № 67 «Нагорный бульвар» — «Улица Довженко»;
— № 103 «23-й квартал Новых Черемушек» — «Улица Дорохова»;
— № 111 «Улица Новаторов» — «Метро “Октябрьская”»;
— № 113 «Метро “Профсоюзная”» — «Метро “Ломоносовский проспект”»;
— № 130 «Фили» — «23-й квартал Новых Черемушек»;
— № 661 «Улица Новаторов» — «Метро “Университет”»;
— № 908 «Метро “Каширская”» — «Метро “Филевский парк”»;
— С10 «Метро “Университет”» — «Улица Академика Зелинского»;
— троллейбус № 7 «Метро “Парк Победы”» — «Кинотеатр “Ударник”».
Прочие направления:
— № 38 «Рижский вокзал» — «Метро “Китай-город”»;
— № 122 «Метро “Сокольники”» — «Метро “Лубянка”»;
— № 158 «3-й Павелецкий проезд» — «Метро “Лубянка”»;
— № 526 «Метро “Теплый Стан”» — «Аэропорт Внуково»;
— № 611 «Внуковский завод» — «Метро “Юго-Западная”»;
— № 817 «Метро “Планерная”» — «Аэропорт Шереметьево»;
— № 851 «Метро “Речной вокзал”» — «Аэропорт Шереметьево»;
— № 899 «Южные Ворота» — «Метро “Алма-Атинская”»;
— № 911 «Метро “Саларьево”» — «Аэропорт «Внуково»;
— Т39 «Фили» — «Метро “Маяковская”»;
— Б «Павелецкий вокзал» (кольцевой);
— Бк «Смоленский бульвар» (кольцевой);
— М9 «Метро “Владыкино”» — «Метро “Китай-город”»;
— М10 «Лобненская улица» — «Метро “Китай-город”»;
— Н1 «Озерная улица» — «Аэропорт Шереметьево»;
— трамвай № 3 «Балаклавский проспект» — «Метро “Чистые пруды”»;
— трамвай № 39 «Метро “Университет”» — «Метро “Чистые пруды”»;
— трамвай А «Метро “Октябрьская”» — «Метро “Чистые пруды”».
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