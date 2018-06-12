12 июня. Mossovetinfo.ru – Болельщики в Москве в дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 года смогут бесплатно воспользоваться восемью специальными маршрутами и 45 регулярными маршрутами наземного общественного транспорта.



Специальные маршруты автобусов к ЧМ-2018:



— S1 «Метро “Парк культуры”» — «Стадион “Лужников”»;

— S2 «Улица Академика Зелинского» — «Улица Косыгина» (от улицы Косыгина болельщики смогут дойти пешком до стадиона «Лужников»);

— S3 «Метро “Аэропорт”» — «Метро “Сокол”» — «Стадион “Спартак”»;

— S4 «Аэропорт Шереметьево» — «Стадион “Спартак”»;

— S5 «Аэропорт Шереметьево» — «Метро “Ховрино”»;

— S6 «Аэропорт Внуково» — «Метро “Саларьево”»;

— S7 «Аэропорт Домодедово» — «Метро “Домодедовская”»;

— S8 «Метро “Киевская”» — «Улица Косыгина».



Расписание автобусов S можно будет уточнить на едином транспортном портале во время проведения чемпионата.



Регулярные маршруты:



Стадион «Лужников»:



— № 15 «ВДНХ (южная)» — «Новодевичий монастырь»;

— № 64 «Стадион “Лужников”» — «Песчаная улица»;

— № 216 «Стадион “Лужников”» — «Метро “Краснопресненская”»;

— № 255 «Стадион “Лужников”» — «Метро “Таганская”»;

— А «Стадион “Лужников”» — «Метро “Комсомольская”»;

— М3 «Стадион “Лужников”» — «Метро “Семеновская”»;

— С12 «Стадион “Лужников”» — «Улица Новый Арбат»;

— троллейбус № 28 «Метро “Парк культуры”» — «Ленинский проспект».



Стадион «Спартак»:



— № 248 «Метро “Тушинская”» — «Метро “Волоколамская”»;

— № 266 «4-й микрорайон Митина» — «Метро “Тушинская”»;

— № 631 «Метро “Тушинская”» — «3-й микрорайон Строгина»;

— № 904 «4-й микрорайон Митина» — «Метро “Китай-город”»;

— № 904к «4-й микрорайон Митина» — «Тверская Застава»;

— № 640 «Метро “Тушинская”» — «Метро “Щукинская”»;

— троллейбус № 70 «Братцево» — «Белорусский вокзал»;

— трамвай № 6 «Братцево» — «Метро “Сокол”».



Фестиваль болельщиков (Воробьевы горы):



— № 1 «МГУ» — «Севастопольский проспект»;

— № 57 «Метро “Каховская”» — «Озерная улица»;

— № 67 «Нагорный бульвар» — «Улица Довженко»;

— № 103 «23-й квартал Новых Черемушек» — «Улица Дорохова»;

— № 111 «Улица Новаторов» — «Метро “Октябрьская”»;

— № 113 «Метро “Профсоюзная”» — «Метро “Ломоносовский проспект”»;

— № 130 «Фили» — «23-й квартал Новых Черемушек»;

— № 661 «Улица Новаторов» — «Метро “Университет”»;

— № 908 «Метро “Каширская”» — «Метро “Филевский парк”»;

— С10 «Метро “Университет”» — «Улица Академика Зелинского»;

— троллейбус № 7 «Метро “Парк Победы”» — «Кинотеатр “Ударник”».



Прочие направления:



— № 38 «Рижский вокзал» — «Метро “Китай-город”»;

— № 122 «Метро “Сокольники”» — «Метро “Лубянка”»;

— № 158 «3-й Павелецкий проезд» — «Метро “Лубянка”»;

— № 526 «Метро “Теплый Стан”» — «Аэропорт Внуково»;

— № 611 «Внуковский завод» — «Метро “Юго-Западная”»;

— № 817 «Метро “Планерная”» — «Аэропорт Шереметьево»;

— № 851 «Метро “Речной вокзал”» — «Аэропорт Шереметьево»;

— № 899 «Южные Ворота» — «Метро “Алма-Атинская”»;

— № 911 «Метро “Саларьево”» — «Аэропорт «Внуково»;

— Т39 «Фили» — «Метро “Маяковская”»;

— Б «Павелецкий вокзал» (кольцевой);

— Бк «Смоленский бульвар» (кольцевой);

— М9 «Метро “Владыкино”» — «Метро “Китай-город”»;

— М10 «Лобненская улица» — «Метро “Китай-город”»;

— Н1 «Озерная улица» — «Аэропорт Шереметьево»;

— трамвай № 3 «Балаклавский проспект» — «Метро “Чистые пруды”»;

— трамвай № 39 «Метро “Университет”» — «Метро “Чистые пруды”»;

— трамвай А «Метро “Октябрьская”» — «Метро “Чистые пруды”».