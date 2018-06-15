15 июня. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением матчей чемпионата мира по футболу на стадионе «Спартак» начиная с субботы 16 июня на ряде улиц в районе стадиона вводятся ограничения движения транспорта, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.



В дни проведения матчей будет запрещено движение без специального пропуска по Волоколамскому проезду, проезду Стратонавтов, и Сходненскому тупику. Кроме того, без пропуска будет запрещен разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом. Также в дни матчей будет запрещена стоянка автомобилей на Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и Летной улице.



Стадион «Спартак» примет 5 матчей чемпионата мира по футболу. 16, 19, 23 и 27 июня на стадионе пройдут матчи группового этапа чемпионата, а 3 июля – один из матчей 1/8 финала.