12 июня. Mossovetinfo.ru – Схема движения в Москве изменилась в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.



«Лужники»



Максимальные ограничения движения действуют в день матча и за день до него. В дни, когда на стадионе не будет матчей, ограничения максимально сокращены.



С 1 июня по 15 июля изменена схема движения.



Односторонними стали:



— участок Хользунова переулка (от Оболенского переулка до улицы Россолимо);

— участок Малой Пироговской ул. (от Хользунова переулка до Трубецкой улицы);

— участок улицы Усачева (от Трубецкой улицы до Хользунова переулка);

— участок улицы Лужники (от д.10Б до д.8, стр1 по Лужнецкой набережной);



Двусторонними стали:



— 2-я Фрунзенская улица (от Фрунзенской набережной до проектируемого проезда №6023);

— 3-я Фрунзенская улица (от Фрунзенской набережной до проектируемого проезда №6023);

— участок дублера Фрунзенской набережной (от улицы Тимура Фрунзе до Крымского проезда);

— участок дублера Фрунзенской набережной (от д.20 до улицы Тимура Фрунзе).

— участок 2-го переулка Тружеников (от Саввинской набережной до Большого Саввинского переулка);

— переулок Льва Выготского;

— Малый Саввинский переулок;

— Трубецкая улица (от ул. Ефремова до улицы Усачева);

— Усачевский переулок;



За день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля будет закрыт проезд в связи с организацией пешеходной зоны:



— ул. Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы);

— ул. Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы);

— Проектируемый проезд №2309 (от улицы Усачева до ул. Ефремова);

— Ул. 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора);

— 3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова).



В межматчевые дни пешеходная зона будет организована:



— ул. Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы 10-летия Октября);

— Проектируемый проезд №2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова);

— ул. 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора);



На весь период проведения чемпионата мира парковка будет доступна только для местных жителей – владельцев парковочных разрешений на следующих участках:



— 2-я Фрунзенская улица;

— 3-я Фрунзенская улица (от улицы Ефремова до Фрунзенской набережной);

— Дублер Комсомольского проспекта (от 3-ей Фрунзенской улицы до улицы Хамовнический Вал);

— Улица Ефремова (от 3-ей Фрунзенской улицы до Проектируемого проезда №2309);

— Кооперативная улица (от улицы Доватора до дублера Комсомольского проспекта);

— Проектируемый проезд №2309 (от улицы Ефремова до дублера Комсомольского проспекта);



Перекрытия и ограничения проезда:



На весь период проведения ЧМ-2018 будет закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную.



В дни матчей съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона «Лужники» на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект будут закрыты.



За день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля транспорту без пропуска запрещено выезжать на улицы:



— Абрикосовский переулок;

— ул. Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора);

— Малый Саввинский переулок;

— Новодевичий проезд;

— ул. 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева);

— ул. Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой);

— ул. Ефремова (от улицы Хамовнического Вала до Проектируемого проезда №2309);

— ул. Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с ул. Трубецкой);

— ул. Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда);

— ул. Савельева;

— Усачева ул. (от ул. Хамовнического Вала до пересечения с ул. Трубецкая);

— ул. Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной);

— Усачевский переулок;

— Учебный переулок;

— Фрунзенская набережная.



За день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля автомобилям будет запрещено выезжать на следующие улицы:



— Лужнецкий проезд;

— Новодевичья набережная;

— Ростовская набережная;

— Саввинская набережная;

— Ул. Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.)



В межматчевые дни ограничения на проезд транспорта по данным участкам отменяется.



На весь период проведения ЧМ-2018 ул. Лужники и Лужнецкая набережная будут закрыты для проезда.



Ограничения на стоянку и остановку автомобилей на весь период проведения чемпионата мира будут действовать на следующих участках:



— 2-й Труженников пер. (от Саввинской наб. до Бол. Саввинского пер.);

— 2-я Фрунзенская ул. (от Фрунзенской наб. до проектируемого проезда №6023);

— 3-я Фрунзенская ул. (от Фрунзенской наб. до проектируемого проезда №6023);

— Большая Пироговская ул. (от Трубецкой ул. до 1-го Архивного пер.);

— Малый Саввинский переулок;

— Новодевичья набережная;

— Проектируемый проезд №2309 (от ул. Усачева до ул. Ефремова);

— Саввинская набережная;

— ул. 10-летия Октября;

— ул. Доватора (от ул. Хамовнический Вал до ул. 10-летия Октября);

— ул. Тимура Фрунзе;

— ул. Трубецкая (от Малой Пироговской ул. до ул. Ефремова);

— ул. Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской наб.);

— ул. Хамовнический Вал (от ул. Ефремова до Комсомольского проспекта);

— Усачевский переулок.



Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать за день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля на следующих участках:



— ул. 3-я Фрунзенская (от ул. Доватора до ул. Ефремова);

— ул. Доватора (от ул. 10-летия Октября до 3-ей Фрунзенской ул.);

— ул. Ефремова (от 3-ей Фрунзенской ул. до Трубецкой ул.);



Фестиваль болельщиков на Воробьевых горах



С 14 июня по 15 июля будет ограничено движение для автомобилистов – будет организована пешеходная зона. Движение ограничат на улицах:



— Косыгина (от разворота в районе д.30, стр.3 до разворота в районе д.28 стр.21);

— Мичуринский проспект от разворота около северного вестибюля ст.м. «Ломоносовский проспект» до Университетского проспекта в направлении от Ломоносовского проспекта к Университетскому проспекту;

— Университетская площадь;

— Университетский проспект (от ул. Менделеевская до ул. Лебедева);

— Университетский проспект (от Мичуринского проспекта до Менделеевской улицы);



Проезд закроют для автомобилистов, у которых не будет пропуска, на улицах:



— Академика Самарского;

— Академика Хохлова;

— Колмогорова;

— Косыгина (от Мичуринского проспекта до разворота в районе д.30, стр.3);

— Косыгина (от разворота в районе д.28, стр.21 до проспекта Вернадского);

— Лебедева;

— Менделеевская;

— Мичуринская аллея;

— Участок Университетского проспекта (от ул. Лебедева до проспекта Вернадского)



Стадион «Спартак»



В дни проведения матчей – 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля будет запрещено движение без пропуска по следующим участкам:



— Волоколамский проезд;

— Проезд Стратонавтов;

— Разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом;

— Сходненский тупик.



Ограничения движения будут действовать только в дни матчей.



Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля на следующих участках:



— Волоколамский проезд;

— Проезд Стратонавтов;

— ул. Летная.



Выделенная полоса



С 1 июня будет введена в эксплуатацию временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от ул. Дубосековской до ул. Свободы. Ввод временной выделенной полосы позволит обеспечить бесперебойную работу бесплатных автобусов, которые везут болельщиков на стадион.



Выделенная полоса будет работать ежедневно.



В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра также меняется схема движения. Существующая выделенная полоса общественного транспорта переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета.