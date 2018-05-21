21 мая. Mossovetinfo.ru – Удачные места для селфи на московских вокзалах и станциях МЦК будут отмечены специальными стикерами в виде зеленых фотоаппаратов со смайликами и надписью «Фотографировать разрешено», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



На каждом вокзале планируется разместить до 20 подобных стикеров. Стикеры также появятся на 48 железнодорожных станциях и зданиях 13 пересадочных узлов. Всего планируется расклеить 190 стикеров с лучшими ракурсами для селфи. Расклейку завершат к концу недели.



Акция организована в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, и призвана популяризировать любительскую фотосъемку.