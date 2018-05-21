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Город (Москва и область)     21.05.2018, 10:39

ЧМ-2018: удачные места для селфи на московских вокзалах и станциях МЦК отметят стикерами

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Теги:  вокзалы  МЦК  селфи  стикеры  акции  ЧМ-2018 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Удачные места для селфи на московских вокзалах и станциях МЦК будут отмечены специальными стикерами в виде зеленых фотоаппаратов со смайликами и надписью «Фотографировать разрешено», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На каждом вокзале планируется разместить до 20 подобных стикеров. Стикеры также появятся на 48 железнодорожных станциях и зданиях 13 пересадочных узлов. Всего планируется расклеить 190 стикеров с лучшими ракурсами для селфи. Расклейку завершат к концу недели.

Акция организована в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, и призвана популяризировать любительскую фотосъемку.


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Карта места

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Теги: 
вокзалы  МЦК  селфи  стикеры  акции  ЧМ-2018 

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