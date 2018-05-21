Другие материалы
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Город (Москва и область)
21.05.2018, 12:27
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 39-летней давности
21 мая. Mossovetinfo.ru – Атмосферное давление в Москве побило рекорд 39-летней давности, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов столичного метеобюро. По данным синоптиков, в понедел...
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Город (Москва и область)
21.05.2018, 12:23
В Москве появится более 300 новых парковочных мест
21 мая. Mossovetinfo.ru - Свыше 300 парковочных мест будет организовано благодаря изменению схемы движения на ряде столичных улиц. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. Места появятс...
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Город (Москва и область)
21.05.2018, 10:39
ЧМ-2018: удачные места для селфи на московских вокзалах и станциях МЦК отметят стикерами
21 мая. Mossovetinfo.ru – Удачные места для селфи на московских вокзалах и станциях МЦК будут отмечены специальными стикерами в виде зеленых фотоаппаратов со смайликами и надписью «Фотографировать ...