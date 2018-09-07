7 сентября. Mossovetinfo.ru – Две постройки на территории дачной усадьбы XIX века в Сокольниках будут отреставрированы, сообщает портал mos.ru.



Дачная усадьба была построена в XIX веке статским советником, московским головой, председателем комиссии по благоустройству района Сокольники Иваном Артемьевичем Ляминым еще до того, как в Сокольниках был разбит парк. В ансамбль дачи Лямина входят главный дом, конюшня, оранжерея, здание зимнего сада с водонапорной башней, деревянный амбар с кирпичными погребами, а также пруд с мостом, и фрагмент чугунной ограды с каменными пилонами.



Мосгорнаследие одобрило проект реставрации здания зимнего сада с водонапорной башней и деревянного амбара с кирпичными погребами. Реставраторам предстоит очистить кирпичные фасады здания зимнего сада и водонапорной башни, восстановить декоративную кладку, восстановить сруб амбара (при этом будут соблюдены технологии рубки XIX века), укрепить стены зданий, отремонтировать кровли, а также подвести к зданиям современные инженерные коммуникации. После реставрации оба здания будут приспособлены под современные нужды. Все работы будут проходить под контролем специалистов Мосгорнаследия.