23 апреля. Mossovetinfo.ru – В приложении «Моя Москва» появилась функция внесения данных транспортных карт в цифровой пропуск, сообщается на портале mos.ru.
Кроме того, в приложении появилась возможность проверить свой цифровой пропуск.
Система цифровых пропусков начала действовать в Москве и Подмосковье с 15 апреля, пропуска необходимы для поездок по Москве и области. К пропуску должны быть привязаны данные электронных карт («Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области) или госномер автомобиля.
С 22 апреля в Москве введена автоматическая система проверки цифровых пропусков.
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