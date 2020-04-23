23 апреля. Mossovetinfo.ru – В приложении «Моя Москва» появилась функция внесения данных транспортных карт в цифровой пропуск, сообщается на портале mos.ru.



Кроме того, в приложении появилась возможность проверить свой цифровой пропуск.



Система цифровых пропусков начала действовать в Москве и Подмосковье с 15 апреля, пропуска необходимы для поездок по Москве и области. К пропуску должны быть привязаны данные электронных карт («Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области) или госномер автомобиля.



С 22 апреля в Москве введена автоматическая система проверки цифровых пропусков.