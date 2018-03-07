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Город (Москва и область)     07.03.2018 13:20

Декларируемый уровень участия россиян в выборах президента состсвил 71,8% - ВЦИОМ

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Теги:  выборы  выборы-2018  выборы президента России  опросы  ВЦИОМ 

7 марта. Mossovetinfo.ru - Декларируемый уровень участия россиян в выборах президента страны 18 марта, по последим данным ВЦИОМ, составил 71,6 процента.

Еще 10,4 процентоа заявили, что скорее примут участие в выборах. Не планируют голосовать 6,8%; пока не решили, пойдут или нет, 10,2% опрошенных.

По данным за 2-4 марта, отдать свой голос за действующего президента России Владимира Путин готовы 69,7 процентов россиян.

Вторую рейтинговую позицию занимает Павел Грудинин. Его электоральный показатель снизился до 7,1 процента. Рейтинг Владимира Жириновского также снизился – до 5,6 процента.

За Ксению Собчак готовы проголосовать 1,1 процента , за Григория Явлинского – 1 процент, за Бориса Титова – 0,3 процента, за Максима Сурайкина – 0,3 процента, за Сергея Бабурина – 0,2 процента.

В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 3000 респондентов.

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Теги: 
выборы  выборы-2018  выборы президента России  опросы  ВЦИОМ 

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