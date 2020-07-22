22 июля. Mossovetinfo.ru – Очередная акция «день без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля, сообщается на портале mos.ru.
В течение трех дней все желающие смогут посетить экскурсии в семейном парке аттракционов «Сказка», принять участие в чемпионате по квизу, также будут доступны видеотрансляции онлайн-экскурсий на производство шаров для пейнтбола Proshar, в химчистки-прачечные сети «Диана», в лабораторию частной медицинской компании «Инвитро», в дизайн-студию Art4You, на Гребном канал в Крылатском.
Кроме того, в рамках акции, 23 июля можно будет посетить смотровую площадку в одной из башен делового центра «Москва-Сити», 25 июля пройдет экскурсия по Московскому ипподрому.
Чтобы попасть на экскурсии необходимо зарегистрироваться на сайте акции. Регистрация начнется 22 июля в 11:00.
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