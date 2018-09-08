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Город (Москва и область)     08.09.2018 08:22

День города: какие улицы перекрыты в Москве 8 и 9 сентября

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Теги:  День города  перекрытия  праздники  ограничения движения 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы в центре Москвы перекрыты в связи с празднованием Дня города.

8 и 9 сентября полностью перекрыто движение по:

- участку Тверской улицу от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд;
- улице Охотный ряд;
- участку улицы Моховая от Большой Никитской улицы до Тверской улицы

Движение на этих улицах восстановят в 6:00 10 сентября.

Кроме того, с 7 по 10 сентября полностью перекрыты некоторые прилегающие переулки: Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский, а также Тверской проезд. В них движение возобновится в 12:00 10 сентября.

До 6:00 9 сентября нельзя проехать по Большому Николопесковскому переулку.

8 сентября перекрывается движение по Цветному бульвару (11:00 - 17:00), прилегающей к нему части Садово-Сухаревской улицы (07:00 - 17:00), Волхонке (11:00 - 21:30) и Москворецкой улице (20:50 - 21:10). Трубная площадь также будет закрыта для движения автомобилей (11:00 - 17:00).

9 сентября с 10:00 до 13:00 движение перекрывается по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам. Для проезда также закрываются участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и улица Петровка от Петровского бульвара до Успенского переулка.

В Большом Черкасском переулке движение перекрыто с 8:00 8 сентября до 14:00 10 сентября.

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Теги: 
День города  перекрытия  праздники  ограничения движения 

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