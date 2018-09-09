9 сентября. Mossovetinfo.ru – День тишины и ночь перед выборами прошли без нарушений. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.



Выборы мэра Москвы проходят 9 сентября. Всего открыто 3808 избирательных участков.



В субботу, в День тишины, ни одной жалобы зафиксировано не было.