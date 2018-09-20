20 сентября. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы не рассматривает вопрос введения в столице платных выделенных полос, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.



Ранее сообщалось, что Росавтодор рассматривает вопрос введения в России платных выделенных полос. Платные «выделенки» могут появится на вылетных магистралях и загруженных трассах в больших российских городах. В частности, было высказано предположение, что в Москве платные выделенные полосы могут появится на МКАД и ТТК.



В департаменте транспорта Москвы заявили, что вопрос введения в Москве платных выделенных полос не прорабатывался.