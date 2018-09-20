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Город (Москва и область)     20.09.2018 17:39

Дептранс не рассматривает вопрос введения в Москве платных «выделенок»

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Теги:  Департамент транспорта  выделенные полосы 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы не рассматривает вопрос введения в столице платных выделенных полос, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.

Ранее сообщалось, что Росавтодор рассматривает вопрос введения в России платных выделенных полос. Платные «выделенки» могут появится на вылетных магистралях и загруженных трассах в больших российских городах. В частности, было высказано предположение, что в Москве платные выделенные полосы могут появится на МКАД и ТТК.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что вопрос введения в Москве платных выделенных полос не прорабатывался.


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Теги: 
Департамент транспорта  выделенные полосы 

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