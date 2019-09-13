13 сентября. Mossovetinfo.ru – Депутаты Мосгордумы VIIсозыва примут присягу во вторник, 17 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.



Выборы депутатов Мосгордумы состоялись в Москве 8 сентября. Было избрано 45 депутатов по одномандатным округам.



Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва.