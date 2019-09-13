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Город (Москва и область)     13.09.2019 16:32

Депутаты Мосгордумы VII созыва примут присягу 17 сентября

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Теги:  Мосгордума  МГД  депутаты  присяга 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Депутаты Мосгордумы VIIсозыва примут присягу во вторник, 17 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

Выборы депутатов Мосгордумы состоялись в Москве 8 сентября. Было избрано 45 депутатов по одномандатным округам.

Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва.


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Карта места

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Теги: 
Мосгордума  МГД  депутаты  присяга 

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