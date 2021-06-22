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Город (Москва и область)     22.06.2021 16:33

Власти Москвы назвали временным снижение заболеваемости коронавирусом

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Депздрав 

22 июня. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, снижение заболеваемости в выходные было временным, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Хрипун напомнил, что заболеваемость коронавирусом в Москве на прошлой неделе росла от 6 до 9 тысяч случаев в сутки. За прошедшие сутки в Москве выявлено 6 555 новых случаев заражения коронавирусом.

По словам главы депздрава, в Москве для больных коронавирусом развернуто 20 тысяч коек. Всего планируется развернуть 24 тысячи коек.

Ранее Хрипун сообщил, что в Москве от коронавируса привились более 2 миллионов человек.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения на посещения кафе и ресторанов, а также определил новый порядок проведения массовых мероприятий.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Депздрав 

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