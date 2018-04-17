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Город (Москва и область)     17.04.2018 23:29

Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание

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Теги:  Московская область  школьное питание  Мособлдума 

17 апреля. Mossovetinfo.ru - - В Московской областной Думе состоялось совместное заседание комитетов, на котором депутаты снова обратились к теме организации школьного питания. Данный вопрос не теряет своей актуальности, особое внимание он получил после случая массового заражения сальмонеллезом детей в люберецкой кадетской школе.
Мособлдума
ФОТО: Мособлдума

  Причиной отправки на больничные койки 57 учащихся и 16 сотрудников школы стала недобросовестность поставщика, получившего контракт на обслуживание учреждения. По какой-то причине аукцион выиграла компания, не имеющая возможности оказать услуги самостоятельно, поэтому к процессу был привлечен не указанный в контракте соисполнитель. О подмене не знали даже в Роспотребнадзоре. Случай стал причиной масштабных проверок поставщиков и школ по всей области. Ситуацию взяли на контроль детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, депутаты и специалисты Роспотребнадзора.

Некоторые эксперты полагают, что проблему можно решить, изменив сам принцип отбора поставщиков: к конкурсу следует допускать только те организации, которые соответствуют квалификационным требованиям. Региональный опыт показывает, что на качество услуг школьного питания влияет множество факторов. К примеру, из форм организации процесса лучшие результаты дает аутсорсинг. Между коммерческими фирмами неизбежна конкуренция: недобросовестного поставщика всегда могут заменить другим, поэтому фирмы вынуждены постоянно «держать марку», расширять спектр услуг, повышая их качество. В случае организации питания силами МУПов или самих учебных заведений возможности выбора у потребителя нет, что создает поле для спекуляции и жесткой экономии бюджета в ущерб качеству.

Столичным властям удалось добиться стабильной работы московских комбинатов путем многоступенчатого контроля всего процесса. Для питания детей используются только сертифицированные продукты, которые проверяются как в лабораториях Роспотребнадзора, так и в собственных лабораториях комбинатов питания. В самих учебных и воспитательных учреждениях качество блюд проверяют бракеражные комиссии. Как отмечают контролирующие органы, непрерывная работа позволяет ежегодно снижать объем некачественного питания и фальсификата.

Ряд регионов перенимает положительный опыт столицы, однако в каждой части страны есть свои «камни преткновения» – климатические особенности, доступность определенных продуктов, наличие местных производителей. В поисках решения общих и локальных проблем со школьным питанием чиновники и общественники выдвигают различные инициативы. «Прозвучало предложение ввести «черный список» поставщиков – туда будут заноситься организации, которые совершили серьезное нарушение при оказании услуг общественного питания, и второй раз допускаться на конкурс уже не будут», – рассказал областной парламентарий Иван Жуков. Руководитель национальной программы «Школьное молоко» Ольга Панова считает, что следует искоренить практику закупки продуктов для школьных столовых у перекупщиков, и приобретать их централизованно, у производителей напрямую. Председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов отметил, что директора образовательных учреждений также должны ощущать больше ответственности за питание.

Помимо этого депутаты считают не лишним усилить общественный контроль: дать родителям право проверять питание в школах и консультировать руководство образовательных учреждений. «Никто так не волнуется за здоровье своих детей, как родители. У родительского совета школы должны быть широкие полномочия по контролю питания», – объяснил председатель Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян. Также Совет Федерации разрабатывает законопроект о строгом соответствии детского питания нормам ГОСТа. Однако при утверждении такого закона стоимость школьных обедов может вырасти, увеличив нагрузку на бюджет родителей и средства муниципалитетов – для льготных категорий учащихся.

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Теги: 
Московская область  школьное питание  Мособлдума 

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