27 сентября. Mossovetinfo.ru – Детский горнолыжный склон появится до конца года на западе Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Горнолыжный склон появится на территории ЖК «Мосфильмовский». Перепад высот на склоне составит 5 метров от старта до финиша, длинна склона составит 60 метров. Склон будет оборудован подъемниками.
Склон будет иметь специальное полимерное покрытие, благодаря которому использовать его можно будет в течение всего года.
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