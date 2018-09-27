27 сентября. Mossovetinfo.ru – Детский горнолыжный склон появится до конца года на западе Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



Горнолыжный склон появится на территории ЖК «Мосфильмовский». Перепад высот на склоне составит 5 метров от старта до финиша, длинна склона составит 60 метров. Склон будет оборудован подъемниками.



Склон будет иметь специальное полимерное покрытие, благодаря которому использовать его можно будет в течение всего года.