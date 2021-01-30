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Город (Москва и область)     30.01.2021 14:26

«Детский мир» и рестораны в районе Лубянской площади будут закрыты 31 января

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Теги:  Алексей Немерюк  Немерюк  ограничения 

30 января. Mossovetinfo.ru – «Детский мир» торговый центр «Наутилус», а также рестораны в районе Лубянской площади будут закрыты в воскресенье, 31 января. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента торговли и услуг Москвы, первый заместитель главы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк

Ранее МВД сообщило, что в связи с призывами граждан к участию в несанкционированных акциях 31 января в центре Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов. Также будут закрыты некоторые станции метро.

Кроме того, изменятся некоторые маршруты наземного транспорта.

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Карта места

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Теги: 
Алексей Немерюк  Немерюк  ограничения 

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