16 октября. Mossovetinfo.ru – В 9-м микрорайоне Кожухово построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, сообщает портал mos.ru.



В детском отделении поликлиники будут оборудованы школьно-дошкольное отделение, педиатрическое отделение, кабинеты функциональной диагностики, кабинеты физиотерапии и дневной стационар на 6 мест.



В состав взрослого отделения войдут отделения терапии, хирургии, травматологии, стоматологии и функциональной диагностики, а также блок врачей-специалистов и дневной стационар.



В настоящее время идет разработка проектной документации, строительство поликлиники планируется завершить в 2021 году.