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Город (Москва и область)     16.10.2018 12:15

Детско-взрослую поликлинику построят в Кожухово

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Теги:  поликлиника  строительство 

16 октября. Mossovetinfo.ru – В 9-м микрорайоне Кожухово построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, сообщает портал mos.ru.

В детском отделении поликлиники будут оборудованы школьно-дошкольное отделение, педиатрическое отделение, кабинеты функциональной диагностики, кабинеты физиотерапии и дневной стационар на 6 мест.

В состав взрослого отделения войдут отделения терапии, хирургии, травматологии, стоматологии и функциональной диагностики, а также блок врачей-специалистов и дневной стационар.

В настоящее время идет разработка проектной документации, строительство поликлиники планируется завершить в 2021 году.


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Теги: 
поликлиника  строительство 

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