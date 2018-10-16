16 октября. Mossovetinfo.ru – В 9-м микрорайоне Кожухово построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, сообщает портал mos.ru.
В детском отделении поликлиники будут оборудованы школьно-дошкольное отделение, педиатрическое отделение, кабинеты функциональной диагностики, кабинеты физиотерапии и дневной стационар на 6 мест.
В состав взрослого отделения войдут отделения терапии, хирургии, травматологии, стоматологии и функциональной диагностики, а также блок врачей-специалистов и дневной стационар.
В настоящее время идет разработка проектной документации, строительство поликлиники планируется завершить в 2021 году.
12:30 Происшествия Бывший владелец «Спорт-Экспресса» Иван Рубин разбился, упав с 16-го этажа в Москве
12:15 Город (Москва и область) Детско-взрослую поликлинику построят в Кожухово
11:40 Происшествия Уголовное дело возбудили по факту покушения на изнасилование на северо-востоке Москвы
10:42 Город (Москва и область) Ввод жилья в строй вырос в Москве на 28% за 9 месяцев
09:58 Власть Собянин внес в Мосгордуму проект закона о бюджете
09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы
08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги
08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве
12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет
12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин
09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября
14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков