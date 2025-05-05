Другие материалы
-
Город (Москва и область)
07.05.2025, 07:29
Девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО в ночь на 7 мая
7 мая — Mossovetinfo.ru — Девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО в ночь на 7 мая, Об этом в св...
-
Город (Москва и область)
06.05.2025, 07:07
Собянин ночью сообщил об отражении ПВО атак около 20 беспилотников, летевших на Москву
6 мая — Mossovetinfo.ru — В ночь на 6 мая 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин в период с 1:16 мск до 2:17 мск сообщил в своем т...
-
Город (Москва и область)
05.05.2025, 14:42
Президент России Путин провёл рабочую встречу с мэром Москвы Собяниным
5 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провел в Кремле 5 мая рабочую встречу с мэром Москвы Сергее...