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Город (Москва и область)     07.05.2025 07:29

Девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО в ночь на 7 мая

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Теги:  БПЛА  беспилотники  атака  отражение  Москва  ПВО  Собянин  парад  репетиция  ограничения  7 мая 

7 мая — Mossovetinfo.ru — Девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО в ночь на 7 мая, Об этом в своем в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По информации пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта, вводились ограничения на работу аэропортов Шереметьево и Внуково.

Накануне поздно вечером Собянин в своем Telegram-канале сообщил что средства ПВО Минобороны отражали атаки вражеских беспилотников в течение всего дня 6 мая. В первые часы прошлых минувших суток было уничтожено 19 БПЛА, летевших на столицу, а вечером того же дня над Московским регионом - еще 8 беспилотников.

7 мая, в первой половине дня, до завершения мероприятий связанных с репетицией парада будут введены ограничения для движения транспорта, которые также распространятся на общественный транспорт, парковки, подземные переходы, блокировку электросамокатов, - подробнее о местах и времени ограничений смотрите в схемах и пояснениях.

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Карта места

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  атака  отражение  Москва  ПВО  Собянин  парад  репетиция  ограничения  7 мая 

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