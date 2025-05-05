7 мая — Mossovetinfo.ru — Девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО в ночь на 7 мая, Об этом в св...

6 мая — Mossovetinfo.ru — В ночь на 6 мая 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин в период с 1:16 мск до 2:17 мск сообщил в своем т...